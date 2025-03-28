CIRCUIT VTT N°8 LE MONT DU SAULE ET VOIE VERTE (BASE FFV LES PERLES) Averton Mayenne

Durée : Distance : 48000.0 Tarif :

Circuit VTT au départ de la base FFV les Perles à Averton

  +33 2 43 30 11 11

English :

Mountain bike circuit starting from the FFV les Perles base in Averton

Deutsch :

Mountainbike-Route ab der Basis FFV les Perles in Averton

Italiano :

Circuito per mountain bike con partenza dalla base FFV les Perles di Averton

Español :

Circuito de bicicleta de montaña que parte de la base de FFV les Perles en Averton

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire