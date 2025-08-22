CIRCUIT VTT N°7 TOUR DE LA FORÊT DE PAIL ET DES ALPES MANCELLES (BASE FFV LES PERLES) Averton Mayenne

CIRCUIT VTT N°7 TOUR DE LA FORÊT DE PAIL ET DES ALPES MANCELLES (BASE FFV LES PERLES)

CIRCUIT VTT N°7 TOUR DE LA FORÊT DE PAIL ET DES ALPES MANCELLES (BASE FFV LES PERLES) 53700 Averton Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 70000.0 Tarif :

Tour de la Forêt de Pail et des Alpes Mancelles au départ de la base VTT FFV Les Perles à Averton

+33 2 43 30 11 11

English :

Tour de la Forêt de Pail et des Alpes Mancelles departing from the FFV Les Perles mountain bike base in Averton

Deutsch :

Tour de la Forêt de Pail et des Alpes Mancelles ab der Mountainbike-Basis FFV Les Perles in Averton

Italiano :

Tour della Forêt de Pail e delle Alpi Mancelles con partenza dalla base FFV Les Perles di Averton

Español :

Recorrido por la Forêt de Pail y los Alpes Mancelles con salida desde la base de BTT FFV Les Perles en Averton

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire