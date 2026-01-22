Du VIe au XXIe siècle Visite guidée de la cathédrale Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Du VIe au XXIe siècle Visite guidée de la cathédrale

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

2026-02-26

Lors de cette visite guidée, vous découvrirez les trésors de l’un des joyaux du patrimoine de Nevers. Accompagné d’un guide expert, explorez cette cathédrale unique en France, qui se distingue par ses deux chœurs, témoins de styles architecturaux distincts le gothique et le roman. Admirez ses remarquables vitraux contemporains, véritables œuvres d’art qui baignent l’édifice d’une lumière saisissante. Parcourez les chapelles, contemplez les sculptures délicates et plongez dans les récits passionnants qui ont façonné l’histoire de ce lieu de culte. Cette immersion architecturale et historique vous révèlera les secrets de construction, les restaurations récentes et continues au fil des siècles.

Rendez vous le 26 février de 14h30 à 16h. .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

