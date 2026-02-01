Festivités du 14 juillet Nevers Quai des Mariniers Nevers
Festivités du 14 juillet Nevers Quai des Mariniers Nevers mardi 14 juillet 2026.
Nevers
Festivités du 14 juillet Nevers
Quai des Mariniers Au pied de la Tour Goguin Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 23:59:00
Date(s) :
2026-07-14
Voici le programme du 14 juillet à Nevers !
Mardi 14 juillet
A 10h Inspection des troupes par le Lieutenant-Colonel Renaud Vidal, Délégué Militaire Départemental de la Nièvre et le Commissaire en chef de 1ère classe Dominique Roux, commandant du Groupement de Soutien Commissariat des armées Bourges . Lieu Avenue Colbert entre les rues Charles-Roy et Max-Pol Fouchet
A 10h50 Départ du défilé des troupes à pied suivi du cortège des autorités et du public. Lieu Place de la Résistance
A 11h Défilé des troupes motorisées. Lieu Avenue Colbert, Place de la Résistance, Avenue Marceau, Parc Roger Salengro, kiosque à musique.
A 11h30 Allocutions de Monsieur le Maire et de Madame la Préfète
A 11h50 Signature de la convention et dépose des mots et des dessins sur l’arbre à mots. Concert de l’Orchestre d’harmonie de la Ville de Nevers et interprétation de l’hymne national.
A 12h30 Verre de l’amitié offert par la Ville de Nevers. Candy bar pour les enfants.
A 19h Bal des pompiers. Lieu Quai des mariniers au pied de la tour Goguin
A 22h45 Discours en direct de Monsieur le Maire
A 23h spectacle pyrotechnique avec feu d’artifice
Pour plus d’informations 03.86.68.46.46
Attention pour plus d’informations, contactez les organisateurs. .
Quai des Mariniers Au pied de la Tour Goguin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 46
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English : Festivités du 14 juillet Nevers
L’événement Festivités du 14 juillet Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cap Grand Nevers
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