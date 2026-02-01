Festivités du 14 juillet Nevers Quai des Mariniers Nevers

Nevers

Festivités du 14 juillet Nevers

Quai des Mariniers Au pied de la Tour Goguin Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14

Voici le programme du 14 juillet à Nevers !

Mardi 14 juillet

A 10h Inspection des troupes par le Lieutenant-Colonel Renaud Vidal, Délégué Militaire Départemental de la Nièvre et le Commissaire en chef de 1ère classe Dominique Roux, commandant du Groupement de Soutien Commissariat des armées Bourges . Lieu Avenue Colbert entre les rues Charles-Roy et Max-Pol Fouchet

A 10h50 Départ du défilé des troupes à pied suivi du cortège des autorités et du public. Lieu Place de la Résistance

A 11h Défilé des troupes motorisées. Lieu Avenue Colbert, Place de la Résistance, Avenue Marceau, Parc Roger Salengro, kiosque à musique.

A 11h30 Allocutions de Monsieur le Maire et de Madame la Préfète

A 11h50 Signature de la convention et dépose des mots et des dessins sur l’arbre à mots. Concert de l’Orchestre d’harmonie de la Ville de Nevers et interprétation de l’hymne national.

A 12h30 Verre de l’amitié offert par la Ville de Nevers. Candy bar pour les enfants.

A 19h Bal des pompiers. Lieu Quai des mariniers au pied de la tour Goguin

A 22h45 Discours en direct de Monsieur le Maire

A 23h spectacle pyrotechnique avec feu d’artifice

Pour plus d’informations 03.86.68.46.46

Attention pour plus d’informations, contactez les organisateurs. .

Quai des Mariniers Au pied de la Tour Goguin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 46

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English : Festivités du 14 juillet Nevers

L’événement Festivités du 14 juillet Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cap Grand Nevers