Visite guidée de Nevers, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Informations pratiques

Visite guidée de Nevers Mercredi 15 juillet, 16h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

10€ / 5€ sur inscription _ départ et règlement au CIAP Palais Ducal, rue Sabatier (ou règlement en ligne sur https://www.nevers-tourisme.com/agenda/ ).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T16:30:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T16:30:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00

Aujourd’hui, le Tour de France fait étape à Nevers ! Ce n’est pas la première fois que la Grande Boucle s’arrête ici. Profitez de cette occasion pour découvrir en famille la ville des faïenciers : ses ruelles, son histoire et ses trésors cachés vous attendent !

CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.nevers-tourisme.com/agenda/ »}]

Aujourd’hui, le Tour de France fait étape à Nevers ! Ce n’est pas la première fois que la Grande Boucle s’arrête ici. Profitez de cette occasion pour découvrir en famille la ville des faïenciers.

Ville de Nevers