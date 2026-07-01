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Visite guidée de Nevers, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

mercredi 15 juillet 2026 · CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) · Nevers

Visite guidée de Nevers, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine)
Adresse
rue sabatier, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
10€ / 5€ sur inscription _ départ et règlement au CIAP Palais Ducal, rue Sabatier (ou règlement en ligne sur https://www.nevers-tourisme.com/agenda/ ).

Visite guidée de Nevers Mercredi 15 juillet, 16h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

10€ / 5€ sur inscription _ départ et règlement au CIAP Palais Ducal, rue Sabatier (ou règlement en ligne sur https://www.nevers-tourisme.com/agenda/ ).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T16:30:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T16:30:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00

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Aujourd’hui, le Tour de France fait étape à Nevers ! Ce n’est pas la première fois que la Grande Boucle s’arrête ici. Profitez de cette occasion pour découvrir en famille la ville des faïenciers.

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