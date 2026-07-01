Visite guidée de Nevers, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers
mercredi 15 juillet 2026 · CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) · Nevers
Informations pratiques
Visite guidée de Nevers Mercredi 15 juillet, 16h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre
10€ / 5€ sur inscription _ départ et règlement au CIAP Palais Ducal, rue Sabatier (ou règlement en ligne sur https://www.nevers-tourisme.com/agenda/ ).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T16:30:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T16:30:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00
Aujourd’hui, le Tour de France fait étape à Nevers ! Ce n’est pas la première fois que la Grande Boucle s’arrête ici. Profitez de cette occasion pour découvrir en famille la ville des faïenciers : ses ruelles, son histoire et ses trésors cachés vous attendent !
CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.nevers-tourisme.com/agenda/ »}]
Aujourd’hui, le Tour de France fait étape à Nevers ! Ce n’est pas la première fois que la Grande Boucle s’arrête ici. Profitez de cette occasion pour découvrir en famille la ville des faïenciers.
Ville de Nevers
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