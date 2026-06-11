Nevers

Tour de France à Nevers

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:30:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Nevers fête la grande boucle le mercredi 15 juillet !

Evénement historique pour Nevers.

Le 15 juillet après 23 ans d’attente, Nevers renoue avec la ferveur de la Grande Boucle.

Préparez vos drapeaux, l’arrivée est à Nevers Agora (le centre des expositions). Un grand village ouvert à tous, installé au parc Mendès-France par la Ville de Nevers, vous accueillera pour vous restaurer, patienter et profiter de l’ambiance festive rythmée d’animations en face de la ligne d’arrivée.

Les coureurs sont attendus aux alentours de 17h30 devant la nouvelle infrastructure polyvalente, Nevers Agora pour clôturer la 11ème étape qui relie Vichy à Nevers, longue de 161 km.

Il y aura 2 boutiques officielles du Tour de France installées près de l’arrivée qui proposeront des produits officiels de la Grande Boucle ainsi que des maillots des équipes professionnelles.

Les animations débuteront vers 12h sur la chaussée d’arrivée jeux avec le public, défilés de mascottes, distribution de goodies à l’effigies des partenaires du Tour.

Il y aura aussi un écran géant (30 m2) installé 300m avant la ligne d’arrivée par France Télévision permettra de suivre la retransmission de l’étape commentée par un speaker ainsi que la cérémonie protocolaire.

La Caravane du Tour et son lancer de cadeaux personnalisés aux couleurs des partenaires du Tour de France passera 1h30-2h avant les coureurs sur le parcours. .

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tour de France à Nevers

L’événement Tour de France à Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cap Grand Nevers