Un sceau dans le passé !, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
lundi 13 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Un sceau dans le passé ! Lundi 13 juillet, 14h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
5 € sur inscription _ Atelier 6-12 ans _ Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T14:30:00+02:00 – 2026-07-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-13T14:30:00+02:00 – 2026-07-13T16:30:00+02:00
Oyez, oyez nobles personnes, venez chez le tagliator sigillorum, un véritable orfèvre pour la création de vos sceaux ! Mais oui, vous savez bien, le drôle de cachet de cire en bas de vos précieux documents.
Découverte des matrices et moulage d’ un sceau en terre.
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Atelier 6-12 ans sur inscription _ Oyez, oyez nobles personnes, venez chez le tagliator sigillorum, un véritable orfèvre pour la création de vos sceaux ! Mais oui, vous savez bien, le drôle de…
Ville de Nevers
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