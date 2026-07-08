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Dub Meeting #47 au Mistral Palace Mistral Palace Valence

samedi 3 octobre 2026 · Mistral Palace · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Mistral Palace
Adresse
12 rue Pasteur
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
12 12 12 Tarif réduit Adhérents, étudiants, lycéens, de 18 ans, bénéficiaires du RSA

Valence

Dub Meeting #47 au Mistral Palace

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit
Adhérents, étudiants, lycéens, de 18 ans, bénéficiaires du RSA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 21:00:00
fin : 2026-10-03 04:00:00

Date(s) :
2026-10-03

C’est la rentrée, on se retrouve pour un nouveau Dub Meeting !
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

It’s back-to-school time—let’s get together for another Dub Meeting!

L’événement Dub Meeting #47 au Mistral Palace Valence a été mis à jour le 2026-07-31 par Valence Romans Tourisme

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