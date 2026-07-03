DUMP HIM and Go Gouine, la soirée FINTA ce 11 juillet à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris
dimanche 12 juillet 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris
Informations pratiques
DUMP HIM. AND GO GOUINE. Invite Gazole Inc
La Chaufferie — 00h / 06h
Cette nuit, il restera en lu.
On a un bien meilleur plan à te proposer.
DUMP HIM and Go Gouine invite les lesbiennes, les bi, les queer, les amant·es chaotiques, les gouins, les heartbreakers, les lipstick dykes, les soft butches, les club kids et toustes celleux qui veulent se preter au jeu.
Seulement des sets brûlants, hypnotiques, sexy.
Une nuit de désir queer assumé.
Un doux prosélytisme lesbien.
Une célébration de la bisexualité/pansexualité comme sport de contact.
Dump him. Go Gouine.
CARE
Go Gouine est un collectif lesbo-queer, qui œuvre pour créer des espaces festifs, bienveillants et sécurisants. L’équipe se réserve le droit d’admission. Aucun comportement oppressif ne sera toléré : propos ou attitudes racistes, sexistes, transphobes, bi-phobes, lesbophobes, homophobes, validistes… NO TERF, NO SWERF. Si tu es victime ou témoin d’une situation problématique, viens nous en parler.
INFOS
️ 11 Juillet 2026
00h – 6h
La Machine du Moulin Rouge. 90 Bd de Clichy, 75018 Paris
DUMP HIM and Go Gouine collabore avec le collectif Gazole Inc. pour une soirée exceptionnelle ce 11 juillet 2026 à La Machine !
Le samedi 11 juillet 2026
de 23h55 à 06h00
payant
De 11 à 16 euros.
Priorité pour les femmes et les personnes queer, reste ouverte à toustes dans le respect de cette intention.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-12T02:55:00+02:00
fin : 2026-07-12T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T23:55:00+02:00_2026-07-11T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/dump-him-and-go-gouine-invite-gazole-inc/ https://fb.me/e/7txHuVuIf https://fb.me/e/7txHuVuIf
Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026