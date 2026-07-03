DUMP HIM and Go Gouine, la soirée FINTA ce 11 juillet à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

DUMP HIM. AND GO GOUINE. Invite Gazole Inc

La Chaufferie — 00h / 06h

Cette nuit, il restera en lu.

On a un bien meilleur plan à te proposer.

DUMP HIM and Go Gouine invite les lesbiennes, les bi, les queer, les amant·es chaotiques, les gouins, les heartbreakers, les lipstick dykes, les soft butches, les club kids et toustes celleux qui veulent se preter au jeu.

Seulement des sets brûlants, hypnotiques, sexy.

Une nuit de désir queer assumé.

Un doux prosélytisme lesbien.

Une célébration de la bisexualité/pansexualité comme sport de contact.

Dump him. Go Gouine.

CARE

Go Gouine est un collectif lesbo-queer, qui œuvre pour créer des espaces festifs, bienveillants et sécurisants. L’équipe se réserve le droit d’admission. Aucun comportement oppressif ne sera toléré : propos ou attitudes racistes, sexistes, transphobes, bi-phobes, lesbophobes, homophobes, validistes… NO TERF, NO SWERF. Si tu es victime ou témoin d’une situation problématique, viens nous en parler.

INFOS

️ 11 Juillet 2026

00h – 6h

La Machine du Moulin Rouge. 90 Bd de Clichy, 75018 Paris

DUMP HIM and Go Gouine collabore avec le collectif Gazole Inc. pour une soirée exceptionnelle ce 11 juillet 2026 à La Machine !

Le samedi 11 juillet 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 11 à 16 euros.

Priorité pour les femmes et les personnes queer, reste ouverte à toustes dans le respect de cette intention.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-12T02:55:00+02:00

fin : 2026-07-12T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T23:55:00+02:00_2026-07-11T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/dump-him-and-go-gouine-invite-gazole-inc/ https://fb.me/e/7txHuVuIf https://fb.me/e/7txHuVuIf



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