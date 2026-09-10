D’une rue à l’autre, Maison du Patrimoine, Sedan

Informations pratiques

D’une rue à l’autre 19 et 20 septembre Maison du Patrimoine Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A travers l’exposition « D’une rue à l’autre », découvrez l’histoire de Sedan à travers les noms de ses rues. Explorez l’origine de ces noms, découvrez comment la ville s’est dévelopée au fil du temps et partez à la rencontre de personnalités qui ont marqué son histoire.

Profitez également de votre visite pour participer au choix du nom du prochain espace public de Sedan, qui rendra hommage à une femme ayant marqué l’histoire de la ville.

Maison du Patrimoine Rue des Anciens d’Afrique du Nord, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 84 85 http://www.sedan.fr/ Les anciens bains-douches, construits de 1913 à 1921, ont été transformés en Maison des Syndicats au début des années 1980. Endommagé par un sinistre en 2010, le bâtiment a été restauré et doté d’une nouvelle extension pour y installer un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP).

La Maison du Patrimoine est un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, un lieu qui présente Sedan dans sa dimension urbaine, historique et architecturale.

Cet équipement vise à donner aux habitants et aux touristes les clefs de compréhension du patrimoine de la ville de Sedan. Il comprend notamment une exposition permanente et une salle d’exposition temporaire. On y trouve des panneaux, mais aussi des vidéos, des maquettes, des matériaux et des éléments à manipuler. Parking gratuit à proximité pour les voitures (mais pas pour les cars).

A travers l’exposition « D’une rue à l’autre », découvrez l’histoire de Sedan à travers les noms de ses rues. Explorez l’origine de ces noms, découvrez comment la ville s’est dévelopée au fil du temps …

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan