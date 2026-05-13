Dune rue à l’autre, Maison du Patrimoine, Sedan

Dune rue à l’autre Samedi 23 mai, 17h00 Maison du Patrimoine Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les élèves ont assisté à plusieurs visites et ateliers autour de l’exposition temporaire qui était en cours de construction sein de la Maison du Patrimoine. La thématique est « D’une rue à l’autre », s’attellant sur les noms des rues, leur changement, leur attribution et dénomination.

Les élèves ont eu la chance de créer, chacun, leur propre plaque de rue, afin qu’elles soient exposées au sein de l’exposition temporaire du 11 avril au 20 septembre. Après le 20 septembre, les plaques des enfants iront à l’école afin de nommer les couloirs de celle-ci.

Les élèves assisteront à une partie du montage d’exposition.

Le samedi 23 mai 2026, les élèves de la classe ULIS vont expliquer leur projet ainsi que le cheminement qui les a amenées à nommer leur plaque de rue ainsi.

Maison du Patrimoine Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 0324278485 En 2011, le Conseil municipal décide de restaurer les bains-douches pour y établir un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). Les anciens bains-douches et son extension moderne aboutissent à deux espaces : l’exposition permanente et l’exposition temporaire. Sous le nom de « Maison du Patrimoine », le CIAP perpétue, au travers d’une nouvelle activité, le rôle d’accueil du public que les bains-douches ont toujours joué.

Le CIAP s’inscrit dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, que Sedan a obtenu en 1999. Le ministère de la Culture attribue le label aux territoires qui s’engagent à protéger et à animer leur patrimoine, et signe avec eux une convention. Aujourd’hui, plus de 200 Villes et Pays d’art et d’histoire mettent en lumière le patrimoine dans sa diversité sur tout le territoire français. Des actions de valorisation du patrimoine sont mises en place, coordonnées par le Chef de projet Ville d’art et d’histoire :

– visites guidées,

– visites et ateliers avec les scolaires,

– manifestations comme la Nuit des Musées, les Rendez-vous aux jardins, le Printemps des Cimetières, les Journées européennes du patrimoine, les Journées nationales de l’architecture…

– publication de circuits-découverte, de brochures sur l’histoire de la ville,

– expositions temporaires.

• Adresse : Maison du Patrimoine – Corne de Soissons. Rue des Anciens d’Afrique du Nord, 08200 Sedan

• Téléphone : 03 24 27 84 85 – patrimoine@ville-sedan.fr

• Site internet : Page Facebook Gratuit

HORAIRES D’OUVERTURE

Saisons/Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Octobre à Avril • • 14h-18h • • 14h-18h 1er dimanche du mois

14h-18h

Mai-Juin et Septembre • • 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h

Juillet-Août • 13h-19h 13h-19h 13h-19h 13h-19h 13h-19h 13h-19h

Petites vacances scolaires • • 14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 14h-18h-30 •

Ouverture jours fériés : 8 mai-Ascension (29 mai)-Dimanche de Pentecôte (8 juin)-14 juillet-15août

Fermeture jours fériés : Dimanche et lundi de Pâques (20-21 avril)-1er mai—Lundi de Pentecôte (9 juin)-Toussaint-11 novembnre-25 décembre-1er janvier

La classe, l’œuvre !

Service du Patrimoine, Ville de Sedan