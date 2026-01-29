La Nuit Européenne des Musées de Sedan

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Des noms de rues aux armures princières, Sedan vous révèle la richesse de son patrimoine. Restitution du dispositif La classe l’œuvre par les élèves qui deviennent les médiateurs d’un soir !Programme détaillé à venir.

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

From street names to princely armor, Sedan reveals its rich heritage. Restitution of the La classe l??uvre program by students who become mediators for an evening! Detailed program to follow.

L’événement La Nuit Européenne des Musées de Sedan Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme