La Nuit des Musées de Sedan Sedan

Sedan

La Nuit des Musées de Sedan

Maison du Patrimoine et Musée du Chateau Fort Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

MAISON DU PATRIMOINE Visite libre de 17h00 à 22h15Visites flash de l’exposition permanente de la Maison du Patrimoine À 19h30 et 20h30Exposition temporaire D’une rue à l’autre Les enfants ont la parole ! Projet scolaire LA CLASSE, L’OEUVRE17h-18hVisites flash de l’exposition temporaireÀ 18h30 et 20h30 (30 minutes)À 19h et 21h30 (45 minutes)Visite libre de l’exposition temporaire17h-22h15Visite libre de l’exposition temporaire en famille17h-22h15MUSEE DU CHATEAU FORT Visite libre du château et du musée 18h-23hManifestations proposées dans l’exposition Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes de Sedan Visites flash de l’expositionÀ 18h15, 21h15 et 22h15Visite libre de l’exposition temporaire en famille18h-23hLes enfants ont la parole !Projet scolaire LA CLASSE, L’OEUVRE 19h-20h A la cour de Louis XIV, hommage à Michel-Richard De Lalande (1657-1726) Deux concerts par le Conservatoire à rayonnement départemental de musique et de danse (Ardenne Métropole)Mignardises et breuvages proposés à la vente par l’APE CMD (Association des Parents d’Elèves du Conservatoire Musique et Danse)16h30 salon de thé musical Gourmandises royales , 10 euros sur réservation obligatoire au Conservatoire 03 24 32 40 66 actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr20h concert De Lalande à la cour , gratuitSalle des ducs de Bouillon (accès par la cour du château, escalier à côté du café La Marck)L’année 2026 rend hommage à Michel-Richard De Lalande (1657-1726), musicien majeur de la cour de Louis XIV, à l’occasion du tricentenaire de sa disparition. Sa musique, à la fois solennelle et expressive, accompagnait les moments clés de la vie du Roi-Soleil.Le département de Musique Ancienne du Conservatoire Ardenne Métropole vous invite à redécouvrir cet univers en vous proposant deux moments musicaux. Les armures dans la peau tatouages inspirés des décors des armures 18h-23hProposés par le Studio Full Metal Inker et Abstrackt Zakh de SedanFull Metal Inker créneaux toutes les 30 minutes de 18h à 22h30Abstrackt Zakh créneaux toutes les heures de 18h à 22hDans la salle du panoramaRéservations , tarifs et renseignements auprès des tatoueurs via leurs comptes Instagram @full_metal_inker et @abstrakt_zakh_tattoo ou par téléphone au 06 74 45 61 41Manifestations gratuites (sauf concert à 16h30 et tatouages) Infos et réservations auprès de la Maison duPatrimoine Ville de Sedan 03 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

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Maison du Patrimoine et Musée du Chateau Fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

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MAISON DU PATRIMOINE Open house 5:00 pm to 10:15 pmFlash tours of the Maison du Patrimoine permanent exhibition7:30 pm and 8:30 pmTemporary exhibition D?une rue à l?autre : Children have their say! School project THE CLASSROOM, THE WORK17h-18hFlash tours of the temporary exhibitionAt 18h30 and 20h30 (30 minutes)At 19h and 21h30 (45 minutes)Self-guided tour of the temporary exhibition17h-22h15Free tour of the temporary exhibition for families17h-22h15MUSEE DU CHATEAU FORT Self-guided tour of the château and museum 18h-23hEvents in the exhibition Masterpieces! Armor from the collection of the Princes of Sedan Flash tours of the exhibitionAt 6:15pm, 9:15pm and 10:15pmFree family tours of the temporary exhibition18am-11pmChildren have their say!School project LA CLASSE, L?OEUVRE 19h-20h A la cour de Louis XIV, hommage à Michel-Richard De Lalande (1657-1726) Two concerts by the Conservatoire à rayonnement départemental de musique et de danse (Ardenne Métropole)Mignardises et breuvages proposés à la vente par l?APE CMD (Association des Parents d?Elèves du Conservatoire Musique et Danse)16h30 salon de thé musical Gourmandises royales , 10 euros sur réservation obligatoire au Conservatoire 03 24 32 40 66 actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr20h concert De Lalande à la cour , gratuitSalle des ducs de Bouillon (accès par la cour du château, escalier à côté du café La Marck)L?année 2026 pays tribute to Michel-Richard De Lalande (1657-1726), a major musician of the court of Louis XIV, on the tercentenary of his death. His music, both solemn and expressive, accompanied the key moments in the life of the Sun King. The Early Music Department of the Conservatoire Ardenne Métropole invites you to rediscover this universe with two musical moments Les armures dans la peau tattoos inspired by armor decorations 18h-23hProposed by Sedan’s Full Metal Inker and Abstrackt Zakh StudioFull Metal Inker slots every 30 minutes from 18h to 22h30Abstrackt Zakh slots every hour from 6pm to 10pmIn the Panorama RoomReservations, rates and information from the tattoo artists via their Instagram accounts:@full_metal_inker and @abstrakt_zakh_tattoo or by phone on 06 74 45 61 41Free events (except concert at 4:30pm and tattoos) Information and reservations from the Maison duPatrimoine ? City of Sedan: 03 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

L’événement La Nuit des Musées de Sedan Sedan a été mis à jour le 2026-05-08 par Ardennes Tourisme