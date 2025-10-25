One Man Show Laurent Baffie se pose des questions Sedan

One Man Show Laurent Baffie se pose des questions

Salle Marcillet Place Crussy Sedan Ardennes

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

15-18 ans et étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose !Tant qu’il les publiait, cela ne causait de tort à personne. Mais aujourd’hui, il monte sur scène et fait réagir le public sur ses interrogations délirantes. Rajoutez à cela toutes les impros dont ce fou est capable, plus son interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez un spectacle drôle dont le seul but est de vous dépouiller … de rire !Un spectacle tel un OVNI interactif !

Salle Marcillet Place Crussy Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41

English :

Laurent Baffie has always asked himself questions that nobody else would ask, and as long as he published them, nobody was hurt. But now he’s taking to the stage and getting the audience to react to his crazy questions. Add to this all the improvisation this madman is capable of, plus his legendary interactivity with the audience, and you get a funny show whose sole aim is to make you laugh! A show like an interactive UFO!

German :

Laurent Baffie hat sich schon immer Fragen gestellt, die sich niemand stellt! Solange er sie veröffentlichte, schadete das niemandem. Aber heute steht er auf der Bühne und lässt das Publikum auf seine verrückten Fragen reagieren. Dazu kommen noch die Improvisationen, zu denen dieser Verrückte fähig ist, sowie seine legendäre Interaktivität mit dem Publikum und schon haben Sie eine lustige Show, deren einziges Ziel es ist, Sie vor Lachen zu berauben!

Italiano :

Laurent Baffie si è sempre posto domande che nessun altro ha fatto, e finché le ha pubblicate non è stato fatto del male a nessuno. Ma ora sale sul palco e fa reagire il pubblico alle sue folli domande. Se a ciò si aggiunge tutta l’improvvisazione di cui è capace questo folle, oltre alla sua leggendaria interattività con il pubblico, si ottiene uno spettacolo divertente il cui unico scopo è quello di farvi ridere! Uno spettacolo come un UFO interattivo!

Espanol :

Laurent Baffie siempre se ha hecho preguntas que nadie más se ha hecho, y mientras las publicaba, nadie salía perjudicado. Pero ahora se sube al escenario y hace que el público reaccione a sus disparatadas preguntas. Si a eso le añadimos toda la improvisación de la que es capaz este loco, además de su legendaria interactividad con el público, obtenemos un espectáculo divertido cuyo único objetivo es hacer reír ¡Un espectáculo como un ovni interactivo!

