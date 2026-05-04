« Les armures dans la peau » : tatouages inspirés des décors des armures, Château fort de Sedan, Sedan

« Les armures dans la peau » : tatouages inspirés des décors des armures Samedi 23 mai, 18h00 Château fort de Sedan Ardennes

Payant sur réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Contactez la Maison du Patrimoine de la Ville de Sedan au 03.24.27.84.85 pour obtenir toutes les informations

Tatouages : créneaux toutes les 30 minutes de 18h à 22h30

Flash tatoos : créneaux toutes les heures de 18h à 22h

Dans la salle du panorama du musée du château fort

Full Metal Inker, tatoueur installé dans le centre de Sedan depuis 5 ans, et Abstrakt Zakh, son apprentie, vous invite à découvrir une nouvelle façon d’apprécier les armures des princes de Sedan. Admirez une exposition exceptionnelle et repartez avec une gravure sur peau indélébile d’une armure multi-centenaire.

Les flash de la collection armure seront visibles au shop Full Metal Inker au 34 rue Saint-Michel à Sedan. N’hésitez pas à passer les voir, le magasin est ouvert du mardi au samedi. Envoyez un message avant pour être sûr que les tatoueurs soient libres.

Château fort de Sedan Place du Château, 08200 Sedan, France Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33324299880 http://www.chateau-fort-sedan.fr [{« owner »: {« uid »: 54294183, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-05-04T09:13:40.129Z », « data »: [{« eventDuration »: 300, « bookingContact »: « patrimoine@mairie-sedan.fr », « response »: {« passId »: 409625053, « isPending »: false, « addressId »: 682876}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-04T09:06:24.136Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2288862, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-04T09:06:24.228Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 457837764, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779552000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-04T09:06:24.399Z »}, {« eventDuration »: « 60 », « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-05-04T09:13:40.039Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarifs sur demande « , « id »: 0}], « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-05-04T09:13:40.128Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/409625053 »}] Objets phares exposés dans le circuit de visite “Sedan, une principauté” : Armure et casque provenant de l’ancienne collection des princes de Sedan (dépôt du Musée de l’Armée), objets de fouilles du château fort (armement, céramiques, jeux, bijoux, stèle), tapisserie de Bruxelles de la fin du XVIe siècle, mobilier, peintures, sculptures, maquette de Sedan en 1840 (dépôt de la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais), peinture d’histoire militaire, casques et armes de la fin du XIXe siècle (guerre de 1870-71). E44 : Sortie 3 – Sedan Château. Autoroute A34 – E46 : Sortie 4 – Sedan centre.

Nuit européenne des musées

© Musée du château fort, Ville de Sedan