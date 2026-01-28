Visite guidée Les styles de façades

Office de tourisme 15 place d’Armes Sedan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Parcourez Sedan à travers les siècles, observez les façades et décryptez les styles architecturaux du centre ancien. Sedan, c’est archi stylé !

.

Office de tourisme 15 place d’Armes Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a tour of Sedan through the centuries, observe the facades and decipher the architectural styles of the old town. Sedan?s got style!

L’événement Visite guidée Les styles de façades Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme