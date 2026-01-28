Visite guidée Les styles de façades Sedan
Visite guidée Les styles de façades Sedan samedi 23 mai 2026.
Visite guidée Les styles de façades
Office de tourisme 15 place d’Armes Sedan Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Parcourez Sedan à travers les siècles, observez les façades et décryptez les styles architecturaux du centre ancien. Sedan, c’est archi stylé !
.
Office de tourisme 15 place d’Armes Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
English :
Take a tour of Sedan through the centuries, observe the facades and decipher the architectural styles of the old town. Sedan?s got style!
