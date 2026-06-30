DUO CAROLL MACSANA ANIMATION MUSICALE ET CONCERT Camping du Gué Saint Léonard Mayenne
DUO CAROLL MACSANA ANIMATION MUSICALE ET CONCERT Camping du Gué Saint Léonard Mayenne vendredi 3 juillet 2026.
Mayenne
DUO CAROLL MACSANA ANIMATION MUSICALE ET CONCERT
Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-08-21
Le duo CAROLL MACSANA est heureux de vous proposer de retomber dans les années 60 en vous faisant chanter, danser et rire !
Toutes les soirées du vendredi sont accessibles aux campeurs et au public !
Animation et concert sont prévu lors de cette soirée ou vous êtes assuré de passer un excellent moment.
De 20h à 22h30
Gratuit
Restauration sur place .
Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 57 14 bonjour@mayenneco-camping.fr
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English :
The duo CAROLL MACSANA is happy to take you back to the ’60s and have you sing, dance, and laugh!
L’événement DUO CAROLL MACSANA ANIMATION MUSICALE ET CONCERT Mayenne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Mayenne Co
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