DUO CAROLL MACSANA ANIMATION MUSICALE ET CONCERT Camping du Gué Saint Léonard Mayenne

Mayenne

DUO CAROLL MACSANA ANIMATION MUSICALE ET CONCERT

Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-08-21

Le duo CAROLL MACSANA est heureux de vous proposer de retomber dans les années 60 en vous faisant chanter, danser et rire !

Toutes les soirées du vendredi sont accessibles aux campeurs et au public !

Animation et concert sont prévu lors de cette soirée ou vous êtes assuré de passer un excellent moment.

De 20h à 22h30

Gratuit

Restauration sur place .

Camping du Gué Saint Léonard 818 Rue Saint-Léonard Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 57 14 bonjour@mayenneco-camping.fr

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English :

The duo CAROLL MACSANA is happy to take you back to the ’60s and have you sing, dance, and laugh!

L’événement DUO CAROLL MACSANA ANIMATION MUSICALE ET CONCERT Mayenne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Mayenne Co