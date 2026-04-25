Duo Daub-Rubió : Schumann, Rachmaninov, Poulenc Maison Heinrich Heine Paris dimanche 31 mai 2026.
Cycle anniversaire – Les résident.es à l’honneur
Trois compositions pour violoncelle et piano – créées à environ cent
ans d’intervalle – offrent un aperçu des formes d’expression très
personnelles de leurs compositeurs. Robert Schumann, Sergueï Rachmaninov
et Francis Poulenc exploitent l’intimité de cette formation en duo pour
atteindre une profondeur émotionnelle, une clarté formelle et une
diversité stylistique remarquables. – Duo Daub-Rubió
♫ Robert Schumann (1810–1856)
Adagio und Allegro, op. 70
♫ Sergueï Rachmaninov (1873–1943)
Sonate en sol mineur, op. 19
♫ Francis Poulenc (1899–1963)
Sonate, FP 143
Le dimanche 31 mai 2026
de 18h00
payant
7 € (plein tarif) | 4 € (tarif étudiant)
Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
