Neuvy-Deux-Clochers

Duo Distinto

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Une voix, un bandonéon… et toute l’âme du tango argentin qui s’invite à vous.

Duo Distinto incarne une rencontre musicale singulière entre la voix et le bandonéon, donnant naissance à un dialogue sonore d’une rare intensité. À travers ce duo épuré, le tango argentin se révèle dans toute sa pureté, entre passion, nostalgie et élégance intemporelle. Leur répertoire rend hommage aux grands maîtres du genre, tels que Carlos Gardel et Aníbal Troilo, dont ils interprètent les œuvres avec authenticité et sensibilité. Chaque morceau devient alors un voyage, porté par un profond respect de la tradition et une émotion sincère. Laissez-vous emporter par Duo Distinto pour une immersion musicale vibrante, comme une escapade au cœur de Buenos Aires, berceau du tango. .

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 03 51 48 contact@lacathedraledelinard.fr

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English :

A voice, a bandoneon? and the soul of Argentine tango beckons.

L’événement Duo Distinto Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES