Duo Dubas Le Hall de la chanson Paris
samedi 4 juillet 2026 · Le Hall de la chanson · Paris
Informations pratiques
Avec Serge Hureau au chant et Lazare Lubek aux arrangements et au piano, percussions et ordinateur.
Ce duo d’artistes dessine un portrait à la fois singulier et fidèle de Marie Dubas, la truculente et inclassable artiste, tantôt réaliste ou burlesque, tendre ou caustique sur les choses de la vie, de l’amour et de l’exil forcé.
Dans le cadre d’une soirée CABARET.
Dans le cadre d’une soirée sous le signe du Cabaret !
Du vendredi 03 juillet 2026 au mercredi 08 juillet 2026 :
mercredi, vendredi
de 21h00 à 22h00
payant
De 5 euros (minima sociaux) à 25 euros (tarif soutien).
Durée estimée : 1h
NB : possibilité de réserver pour la soirée cabaret en entier (lien dans la description).
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T21:00:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00;2026-07-08T21:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00
Le Hall de la chanson 211, avenue Jean Jaurès 75019 Pavillon Charolais (derrière la Grande Halle)Paris
https://lehalldelachanson.com/duo-dubas +33153724300 reservation@lehall.com https://www.facebook.com/lehalldelachanson/ https://www.facebook.com/lehalldelachanson/
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