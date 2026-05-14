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Duo Flûte traversière & Basson : Musique Espagnole Eglise Notre Dame de la Salette Paris

Duo Flûte traversière & Basson : Musique Espagnole Eglise Notre Dame de la Salette Paris

Duo Flûte traversière & Basson : Musique Espagnole Eglise Notre Dame de la Salette Paris dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Eglise Notre Dame de la Salette

Adresse : 27 rue de Dantzig

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : <p><strong>Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  </strong></p><p><strong>Un Don Respectueux de 8€ par personne</strong></p><p><strong>vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) </strong></p><p><strong>Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!! </strong> </p>

Duo Flûte traversière & Basson
 programme : «FLAMENCURAS » españolas

BIZET : Les Toréadors (Carmen)
ALBÉNIZ : Suite española op.47
de FALLA : Siete canciones populares españolas & El amor brujo

par le GAVARNIE ENSEMBLE
Ana MAINER MARTIN : flûte traversière & Carmen MAINER MARTIN : basson

Flûte traversière & Basson
programme : «FLAMENCURAS » españolas
Le dimanche 14 juin 2026
de 15h30 à 16h30
payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) 

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T15:30:00+02:00_2026-06-14T16:30:00+02:00

Eglise Notre Dame de la Salette 27 rue de Dantzig  75015 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1989293193492?aff=oddtdtcreator


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