Duo Flûte traversière & Basson : Musique Espagnole Eglise Notre Dame de la Salette Paris
Duo Flûte traversière & Basson : Musique Espagnole Eglise Notre Dame de la Salette Paris dimanche 14 juin 2026.
Duo Flûte traversière & Basson
programme : «FLAMENCURAS » españolas
BIZET : Les Toréadors (Carmen)
ALBÉNIZ : Suite española op.47
de FALLA : Siete canciones populares españolas & El amor brujo
par le GAVARNIE ENSEMBLE
Ana MAINER MARTIN : flûte traversière & Carmen MAINER MARTIN : basson
Flûte traversière & Basson
programme : «FLAMENCURAS » españolas
Le dimanche 14 juin 2026
de 15h30 à 16h30
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T15:30:00+02:00_2026-06-14T16:30:00+02:00
Eglise Notre Dame de la Salette 27 rue de Dantzig 75015 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1989293193492?aff=oddtdtcreator
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