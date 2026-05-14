Duo Flûte traversière & Basson : Musique Espagnole Eglise Notre Dame de la Salette Paris

Duo Flûte traversière & Basson

programme : «FLAMENCURAS » españolas

BIZET : Les Toréadors (Carmen)

ALBÉNIZ : Suite española op.47

de FALLA : Siete canciones populares españolas & El amor brujo

par le GAVARNIE ENSEMBLE

Ana MAINER MARTIN : flûte traversière & Carmen MAINER MARTIN : basson

Flûte traversière & Basson

programme : «FLAMENCURAS » españolas

Le dimanche 14 juin 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T15:30:00+02:00_2026-06-14T16:30:00+02:00

Eglise Notre Dame de la Salette 27 rue de Dantzig 75015 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1989293193492?aff=oddtdtcreator



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