Duo gourmand : Mini cakes citron / huile d’olive Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

LES ATELIERS DOUCEURS DORÉES DÉBARQUENT À COMMUNALE SAINT-OUEN

Tu cherches une activité qui change pour tes samedis après-midi ? On a exactement ce qu’il te faut. On installe Aurélie, la fée pâtissière derrière lesdouceursdorees, dans notre cuisine partagée pour une série d’ateliers en duo parent/enfant qui vont te donner l’eau à la bouche.

Aurélie, c’est l’histoire d’une passion transmise par sa maman, qu’elle partage aujourd’hui avec toi pour te reconnecter à ton âme d’enfant. Ici, pas de chichi, on est là pour le plaisir de transmettre, de goûter et de passer un moment complice.

LA RECETTE DU JOUR : MINI CAKES CITRON / HUILE D’OLIVE

Pour cette nouvelle date, on mise sur l’originalité et la gourmandise ! Aurélie te livre tous ses secrets pour réussir des mini cakes au citron et à l’huile d’olive d’exception. Oublie les gâteaux banals : ici, on apprend à obtenir un moelleux incomparable et une texture ultra-fondante grâce au mariage subtil de l’huile d’olive et du peps du citron. C’est la recette idéale à refaire à la maison pour épater toute la famille au moment du goûter.

AU PROGRAMME DE TON APRÈS-MIDI :

Complicité : Un moment suspendu pour pâtisser à quatre mains dans la joie et la bonne humeur.

Technique : Apprends des gestes simples adaptés aux petits (dès 4 ans) : zester avec précision, doser l’huile d’olive et réussir une cuisson parfaite.

Partage : Repars avec tes créations parfumées sous le bras pour le goûter (si tu arrives à attendre d’être rentré !).

Le mariage parfait entre la fraîcheur du citron et le moelleux de l’huile d’olive !

Le samedi 26 septembre 2026

de 14h30 à 16h30

payant

dès 38,67€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:30:00+02:00_2026-09-26T16:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/duo-gourmand-2/



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