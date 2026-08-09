Duo gourmand : Sablés décorés et terrines pistache et fruits Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
mercredi 7 octobre 2026 · Communale Saint-Ouen · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
LES ATELIERS DOUCEURS DORÉES DÉBARQUENT À COMMUNALE SAINT-OUEN
Tu cherches une activité qui change pour tes samedis après-midi ? On a exactement ce qu’il te faut. On installe Aurélie, la fée pâtissière derrière lesdouceursdorees, dans notre cuisine partagée pour une série d’ateliers en duo parent/enfant qui vont te donner l’eau à la bouche.
Aurélie, c’est l’histoire d’une passion transmise par sa maman, qu’elle partage aujourd’hui avec toi pour te reconnecter à ton âme d’enfant. Ici, pas de chichi, on est là pour le plaisir de transmettre, de goûter et de passer un moment complice.
LA RECETTE DU JOUR : SABLÉS DÉCORÉS ET TERRINES PISTACHE ET FRUITS
Pour cette date, on met la créativité à l’honneur ! Aurélie t’accompagne pour façonner et décorer de superbes sablés, tout en confectionnant de gourmandes terrines associant la douceur de la pistache et la fraîcheur des fruits. Une alliance de textures et de saveurs qui va éveiller tous tes sens. C’est la recette idéale à refaire à la maison pour épater toute la famille !
AU PROGRAMME DE TON APRÈS-MIDI :
Complicité : Un moment suspendu pour pâtisser à quatre mains dans la joie et la bonne humeur.
Technique : Apprends des gestes simples adaptés aux petits (dès 4 ans) : découper des sablés, manier le glaçage pour les décorer et assembler une terrine fruitée.
Partage : Repars avec tes créations sous le bras pour le goûter (si tu arrives à attendre d’être rentré !).
Des formes croquantes et des saveurs fruitées pour un atelier haut en couleur !
Le mercredi 07 octobre 2026
de 14h30 à 16h30
payant
dès 38,67€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T17:30:00+02:00
fin : 2026-10-07T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-07T14:30:00+02:00_2026-10-07T16:30:00+02:00
Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/duo-gourmand-4/
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