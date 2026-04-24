Duos duels : une promenade sonore dans les collections permanentes, Musée Mer Marine, Bordeaux

Duos duels : une promenade sonore dans les collections permanentes Samedi 23 mai, 17h00 Musée Mer Marine Gironde

Gratuit et en accès libre, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Pour la Nuit Européennes des Musées, le Musée Mer Marine sera à la fête : foodtruck, animations diverses, découverte du parcours « Au-delà des Horizons » en musique… Les visiteurs profiteront d’une expérience muséale hors du commun, avec les « Duos Duels » du Collectif Le PAGE.

Duos Duels

Le temps d’une soirée, le musée devient une scène vivante où la musique circule librement, portée par deux instruments à la voix profonde : le violoncelle et la contrebasse.

À différents moments de la soirée, des musiciens apparaissent dans les salles et les espaces du musée pour interpréter en duo des œuvres de Couperin, Rossini et d’autres compositeurs. Chaque mini-concert est une halte, une respiration, une manière différente d’explorer le lieu. Suivez les sons au détour d’une salle, laissez-vous surprendre par la virtuosité de ces instruments graves portés par deux excellents musiciens !

« Duos Duels » vous invite à une promenade sonore, sensible et complice, entre patrimoine visuel et patrimoine vivant.

Avec :

Alexis Descharmes (violoncelle)

Esther Brayer (contrebasse)

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers, Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 19 77 73 https://www.mmmbordeaux.com/ Au coeur du nouveau centre culturel des Bassins à flot et de ses 13 hectares de plans d’eau, le Musée Mer Marine est un lieu pluriel.

Installé dans une création architecturale novatrice signée Olivier Brochet, le musée dispose d’espaces vastes et lumineux offrant un point de vue inédit sur Bordeaux et son port historique du XIXe siècle.

Pour la Nuit Européennes des Musées, le Musée Mer Marine sera à la fête : foodtruck, animations diverses, découverte du parcours « Au-delà des Horizons » en musique… Les visiteurs profiteront d’une…

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