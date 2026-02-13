Dynasties, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Dynasties Jeudi 7 mai, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Début : 2026-05-07T20:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:15:00+02:00

Mise en scène et performance Sara Forever / Matthieu Barbin

Pour tous.tes à partir de 12 ans

Matthieu Barbin alias Sara Forever, invite dans sa chambre d’enfant imaginaire devenue cabinet de curiosité. Ce troisième spectacle, maximaliste, scrute les dynasties des célébrités, prétexte à dévoiler son héritage familial et ses généalogies rêvées.

© Christophe Raynaud de Lage

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

