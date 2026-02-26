Écoutez voir les histoires : enfants de 2 à 6 ans, Librairie Mollat, Bordeaux
Écoutez voir les histoires : enfants de 2 à 6 ans, Librairie Mollat, Bordeaux samedi 2 mai 2026.
Écoutez voir les histoires : enfants de 2 à 6 ans Samedi 2 mai, 11h15 Librairie Mollat Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T11:15:00+02:00 – 2026-05-02T12:15:00+02:00
Fin : 2026-05-02T11:15:00+02:00 – 2026-05-02T12:15:00+02:00
Lecture pour les enfants de 2 à 6 ans.
Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine
Lecture d’histoires pour petites et grandes oreilles pour s’attendrir, rire et parfois même… frémir !
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