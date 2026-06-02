Dys, la comédie musicale Théâtre du Châtelet Paris

Dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie… Du grec, dys-, le préfixe évoque à la fois l’anomalie et le trouble.

Toujours associé à des termes savants, ce préfixe implique aussi la douleur et la difficulté. La comédie musicale Dys prend justement les choses à revers, en faisant de l’enfant Dys un véritable héros, capable de fédérer autour de lui non seulement sa famille, mais également sa professeure, ainsi que tous ses amis ! Pensée comme un conte, mêlant théâtre, musique et danse, Dys emprunte au musical de Broadway l’art de la sensibilité et de la sincérité pour mieux questionner les enjeux de l’inclusion et de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et si le sujet est sérieux, la comédie musicale n’en n’est pas moins pétrie d’humour, de tendresse et de joie.

De la maison à l’école en passant par la rue, nous suivons cette aventure dans un monde onirique où les principaux protagonistes sont accompagnés par un jeune chœur, qui chante et qui danse.

Dès 6 ans

Dans le cadre des P’tits Fauteuils, la programmation jeune public du Châtelet !

Le dimanche 23 mai 2027

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservations à venir.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-23T19:00:00+02:00

fin : 2027-05-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2027-05-23T16:00:00+02:00_2027-05-23T17:00:00+02:00

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/26-27/dys-la-comedie-musicale/ https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet



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