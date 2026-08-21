EARLY JAMES (USA) + MAZINGO (FR/USA), La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

EARLY JAMES (USA) + MAZINGO (FR/USA) Jeudi 5 novembre, 20h30 La CLEF Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T20:30:00+01:00 – 2026-11-05T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-05T20:30:00+01:00 – 2026-11-05T23:30:00+01:00

Direction l’Alabama avec le chanteur-guitariste Early James. Quand l’americana retrouve ses racines avec pureté dans le blues et le rock. En ouverture, le trio Mazingo pour un voyage vibrant entre blues profond, rock généreux et folk américaine.

EARLY JAMES

★ Blues Rock ★ USA

Né en 1993 à Birmingham, Alabama, Early James, de son vrai nom Frederick James Mullis Jr., a commencé à jouer de la musique dès son adolescence, influencé par des artistes comme Hank Williams, Johnny Cash ou Tom Waits. Le chanteur, guitariste et compositeur commence par se produire en première partie du groupe de son ami Fire Mountain, puis s’installe à Birmingham, où il prend son pseudonyme et forme Early James & the Latest au début des années 2010. Lors d’un concert, le songwriter reçoit la visite de Dan Auerbach, moitié du duo de blues rock The Black Keys, qui le signe en 2019 sur son label Easy Eye Sound et produit le premier album « Singing for My Supper » (2020), suivi de peu par « Strange Time To Be Alive » (2022). Deux albums qui lui ont valu les honneurs des critiques, avant la consécration avec « Medium Raw », sorti en début d’année 2025 et enregistré dans les conditions du live au Honky Château, une maison centenaire située au cœur de Nashville. Un écrin parfait pour son swing bastringue, sa voix rocailleuse, ses textes sombres et caustiques, sans oublier son mélange unique de country, bluegrass, folk ou rock sudiste. Celui que le New York Times présentait à ses débuts comme « le chaînon manquant entre Townes Van Zandt et Tom Waits » s’épanouit sur scène, avec ses complices musiciens, ce qui laisse augurer d’une belle soirée, ardente et fiévreuse comme on les aime par ici !

La presse en parle

► « Un album exceptionnel, drôle, mordant. » Rolling Stone

► « Avec ses guitares saisies à vif, son écriture à l’os, Early James se fait le porte-parole tendre et poignant des laissés pour compte du rêve américain. » France Inter

Liens

► https://www.earlyjames.com

► www.instagram.com/earlyjamesandthelatest

► www.facebook.com/earlyjamesandthelatest

► https://youtu.be/axq7kgy7Se8

MAZINGO

★ Blues Rock / Folk

★ France / USA

Mazingo est un trio franco-américain de blues-rock-folk qui affiche déjà un beau parcours : vainqueurs du prix du Cahors Blues Festival en 2023, lauréats du Challenge Blues français catégorie « groupe » en 2024 et quart-de-finalistes de l’International Blues Challenge à Memphis en 2025. C’est la rencontre de Mark Oliver Everett (Eels), se faisant hurler dessus par Tom Waits. Depuis leurs débuts, les 3 musiciens ont parcouru plus de 30 000 km et donné plus de 150 concerts en France et en Europe. Ils reviennent avec un nouvel album Wait A Minute, annoncé pour le 20 novembre prochain. Au programme sur scène : de l’énergie brute, un son organique et chaleureux, des regards habités — et cette façon très Mazingo de transformer un concert en joyeux chaos parfaitement maîtrisé. Donc, préparez-vous à un show résolument endiablé, empreint de complicité et de partage sincère avec le public.

La presse en parle

► « Situé quelque part entre la France et les États-Unis, Mazingo s’éclate à malaxer le folklore de deux continents distincts pour les rendre miscibles et obtenir ainsi une mixture à la fois unique et familière. » Rolling Stone

► « (…) ce disque [a été] construit autour du lâcher-prise et du plaisir de se laisser surprendre. » Bluesactu.com

► « Le trio franco-américain (…) sait mettre du rythme dans ses compositions (…) qui passent crème, efficaces, abordables, qui font mouche. » W-Fenec

► « Mazingo [sait] livrer un voyage musical absolument impressionnant et touchant du début à la fin. » Les Oreilles Curieuses

Liens

► www.mazingo-music.com

► https://linktr.ee/Mazingo

► www.instagram.com/mazingomusic

► www.youtube.com/@Mazingomusic

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.earlyjames.com »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 18K Followers, 2,593 Following, 833 Posts – See Instagram photos and videos from Early James (@earlyjamesandthelatest) », « type »: « rich », « title »: « Early James (@earlyjamesandthelatest) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/460217868_338036812725445_5415349916033827893_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=103&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy45MjkuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=Yv8DimrIAmIQ7kNvwGRIt70&_nc_oc=Adoyty62E36kMvHQf90bp5N2LyWJvXAQXiqZpsjNND0-VWQiut527447neLmMKs6TGY&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQEzBtQp_Y2YcsoLye7CFfukKNmnT5AfC25i4EtI0I2-Ow&oe=6A88E5A2 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/earlyjamesandthelatest », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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