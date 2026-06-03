EATFILM, le Festival de cinéma documentaire autour de la table Jardin des traverses Paris
EATFILM, le Festival de cinéma documentaire autour de la table Jardin des traverses Paris jeudi 11 juin 2026.
Du 11 au 14 juin, la première édition d’EATFILM s’installe au CiNey (le tout nouveau spot hybride de 1 500 m² dans le 18e) avec la cheffe étoilée Manon Fleury comme ambassadrice et également au jardin des traverses pour une projection en plein air. Au programme : 10 documentaires forts, des rencontres et tables rondes, des dégustations…
EATFILM est un festival de cinéma documentaire qui prend la table comme point de départ pour parler de la vie. À travers des films venus de différents pays, il explore ce que l’alimentation engage : des relations, des gestes, des cultures. Le festival réunit cinéastes, chefs et publics autour de projections, de dégustations et de rencontres.
Du jeudi 11 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00
Date(s) :
Jardin des traverses Boulevard Ney 75018 Face à la station de tram Diane ArbusParis
https://eatfilm.fr/
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