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Eboni Fondren 4tet Le Melville Paris

jeudi 19 novembre 2026 · Le Melville · Paris

Eboni Fondren 4tet Le Melville Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>10 euros.</p>

Eboni Fondren est une chanteuse de jazz américaine de Kansas City. Elle est la chanteuse du célèbre Kansas City Big band.

Souvent comparé à Nancy Wilson, elle est appelée pour représenter le jazz vocale Américain lors du dernier sommet du G20 en Inde.

Elle possède une voix sensuelle unique teintée de gospel et RnB et un sens du swing inné. Eboni s’est produit dans de nombreux festivals de Jazz internationaux.

Attachée à la France, elle monte un groupe en France avec ses amis jazzmen parisiens, le pianiste et organiste Laurent Marode et le batteur Stéphane Chandelier. Ils viennent d’enregistrer un disque salué par la critique. An American in Paris

Eboni Fondren : chant

Laurent Marode : piano

Raphaël Dever : contrebasse

Stéphane Chandelier : batterie

Eboni Fondren, chanteuse de jazz de Kansas City, brille au G20 et fait vibrer avec sa voix unique. En France, elle crée un groupe avec des jazzmen parisiens et sort un album acclamé !
Le jeudi 19 novembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-19T21:30:00+01:00
fin : 2026-11-20T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-19T20:30:00+02:00_2026-11-19T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6100


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