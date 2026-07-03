Eboni Fondren 4tet Le Melville Paris
jeudi 19 novembre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Eboni Fondren est une chanteuse de jazz américaine de Kansas City. Elle est la chanteuse du célèbre Kansas City Big band.
Souvent comparé à Nancy Wilson, elle est appelée pour représenter le jazz vocale Américain lors du dernier sommet du G20 en Inde.
Elle possède une voix sensuelle unique teintée de gospel et RnB et un sens du swing inné. Eboni s’est produit dans de nombreux festivals de Jazz internationaux.
Attachée à la France, elle monte un groupe en France avec ses amis jazzmen parisiens, le pianiste et organiste Laurent Marode et le batteur Stéphane Chandelier. Ils viennent d’enregistrer un disque salué par la critique. An American in Paris
Eboni Fondren : chant
Laurent Marode : piano
Raphaël Dever : contrebasse
Stéphane Chandelier : batterie
Eboni Fondren, chanteuse de jazz de Kansas City, brille au G20 et fait vibrer avec sa voix unique. En France, elle crée un groupe avec des jazzmen parisiens et sort un album acclamé !
Le jeudi 19 novembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-19T21:30:00+01:00
fin : 2026-11-20T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-19T20:30:00+02:00_2026-11-19T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6100
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