Échange L’intimité à l’ère du numérique Médiathèque intercommunale Montélimar
Échange L’intimité à l’ère du numérique Médiathèque intercommunale Montélimar samedi 13 juin 2026.
Montélimar
Échange L’intimité à l’ère du numérique
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Réseaux sociaux, écrans et nouvelles frontières du privé. Comment les adolescents construisent-ils leur jardin secret dans un monde hyperconnecté ? Une discussion pour questionner nos usages et nos limites.
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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Social networks, screens and the new frontiers of privacy. How do teenagers construct their secret garden in a hyper-connected world? A discussion to question our uses and limits.
L’événement Échange L’intimité à l’ère du numérique Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération
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