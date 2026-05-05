Échange L’intimité à l’ère du numérique Médiathèque intercommunale Montélimar

Montélimar

Échange L’intimité à l’ère du numérique

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Réseaux sociaux, écrans et nouvelles frontières du privé. Comment les adolescents construisent-ils leur jardin secret dans un monde hyperconnecté ? Une discussion pour questionner nos usages et nos limites.

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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Social networks, screens and the new frontiers of privacy. How do teenagers construct their secret garden in a hyper-connected world? A discussion to question our uses and limits.

L’événement Échange L’intimité à l’ère du numérique Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération