Échange sur le travail de restauratrice, Salle du conseil municipal, Lauzun

Informations pratiques

Échange sur le travail de restauratrice Samedi 19 septembre, 17h00 Salle du conseil municipal Lot-et-Garonne

Gratuit. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Emmanuelle David, restauratrice du patrimoine, vous invite à découvrir son métier, son savoir-faire et les différentes étapes de la restauration des œuvres anciennes.

Au cours de cette rencontre, elle présentera son parcours et son travail, puis reviendra sur plusieurs restaurations menées sur le patrimoine local. Le retable de Castillonnès et le tableau de l’église de Cahuzac serviront notamment de cas concrets pour mieux comprendre les problématiques rencontrées, les techniques employées et les choix effectués au fil d’une restauration.

La rencontre se terminera par une démonstration en direct sur une toile présentée au public. L’occasion de découvrir concrètement les gestes, les outils et les techniques utilisés par la restauratrice.

Salle du conseil municipal 2, rue Marcel Hervé, 47410 Lauzun Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 74 20 03 40 https://www.ville-lauzun.fr/ Passer par la halle de Lauzun

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Emmanuelle David, restauratrice du patrimoine, vous invite à découvrir son métier, son savoir-faire et les différentes étapes qui accompagnent la …

©micro-folie lauzun