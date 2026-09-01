Micro-Folie Journées Européennes du Patrimoine Conférence Salle du conseil municipal Lauzun

Informations pratiques

Lauzun

Micro-Folie Journées Européennes du Patrimoine Conférence

Salle du conseil municipal Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux assister à la conférence sur le travail de restauratrice avec Emmanuelle David. Vous pourrez y découvrir son talent qui permet de sauvegarder le patrimoine artistique.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux assister à la conférence sur le travail de restauratrice avec Emmanuelle David. Vous pourrez y découvrir son talent qui permet de sauvegarder le patrimoine artistique. .

Salle du conseil municipal Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie Journées Européennes du Patrimoine Conférence

%C0 As part of European Heritage Days, we invite you to join us for a talk on the work of a conservator with Emmanuelle David. You’ll have the opportunity to discover her talent for preserving our artistic heritage.

L’événement Micro-Folie Journées Européennes du Patrimoine Conférence Lauzun a été mis à jour le 2026-08-31 par OT du Pays de Lauzun