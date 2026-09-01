Micro-Folie Journées Européennes du Patrimoine Conférence Salle du conseil municipal Lauzun
samedi 19 septembre 2026 · Salle du conseil municipal · Lauzun
Informations pratiques
Lauzun
Micro-Folie Journées Européennes du Patrimoine Conférence
Salle du conseil municipal Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux assister à la conférence sur le travail de restauratrice avec Emmanuelle David. Vous pourrez y découvrir son talent qui permet de sauvegarder le patrimoine artistique.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux assister à la conférence sur le travail de restauratrice avec Emmanuelle David. Vous pourrez y découvrir son talent qui permet de sauvegarder le patrimoine artistique. .
Salle du conseil municipal Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
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English : Micro-Folie Journées Européennes du Patrimoine Conférence
%C0 As part of European Heritage Days, we invite you to join us for a talk on the work of a conservator with Emmanuelle David. You’ll have the opportunity to discover her talent for preserving our artistic heritage.
L’événement Micro-Folie Journées Européennes du Patrimoine Conférence Lauzun a été mis à jour le 2026-08-31 par OT du Pays de Lauzun
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