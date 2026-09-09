Soirée cinéma Jésus de Montréal Salle Jules FERRY Lauzun

Informations pratiques

Lauzun

Soirée cinéma Jésus de Montréal

Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 19:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

L’association Lauzun Ateliers création et découverte vous propose la projection du film Jésus de Montréal de Denys Arcand. Le film sera diffusé en version originale française (Québec) avec les sous-titres en anglais. Un moment à partager sans modération ! Buvette sur place.

L’association Lauzun Ateliers création et découverte vous propose la projection du film Jésus de Montréal de Denys Arcand. Le film sera diffusé en version originale française (Québec) avec les sous-titres en anglais. Un moment à partager sans modération ! Buvette sur place. .

Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lauzunateliers@gmail.com

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English : Soirée cinéma Jésus de Montréal

The Lauzun Ateliers création et découverte association invites you to a screening of François Truffaut’s film Domicile conjugal. The film will be shown in French with English subtitles. A moment to be shared without moderation! Refreshments on site. Book online.

L’événement Soirée cinéma Jésus de Montréal Lauzun a été mis à jour le 2026-08-12 par OT du Pays de Lauzun