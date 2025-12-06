Loto du club Les Hirondelles Lauzun
Loto du club Les Hirondelles Lauzun samedi 3 octobre 2026.
Loto du club Les Hirondelles
Salle polyvalente Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez nombreux au loto organisé par le club des Ainés Les Hirondelles ! De nombreux lots sont à gagner.
Venez nombreux au loto organisé par le club des Ainés Les Hirondelles ! De nombreux lots sont à gagner. .
Salle polyvalente Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 82 07 36
English : Loto du club Les Hirondelles
Come one, come all to the bingo organized by the Les Hirondelles seniors’ club! Lots of prizes to be won.
L’événement Loto du club Les Hirondelles Lauzun a été mis à jour le 2025-12-03 par OT du Pays de Lauzun