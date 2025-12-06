Loto du club Les Hirondelles

Salle polyvalente Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez nombreux au loto organisé par le club des Ainés Les Hirondelles ! De nombreux lots sont à gagner.

Venez nombreux au loto organisé par le club des Ainés Les Hirondelles ! De nombreux lots sont à gagner. .

Salle polyvalente Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 82 07 36

English : Loto du club Les Hirondelles

Come one, come all to the bingo organized by the Les Hirondelles seniors’ club! Lots of prizes to be won.

L’événement Loto du club Les Hirondelles Lauzun a été mis à jour le 2025-12-03 par OT du Pays de Lauzun