Vide-greniers du Cyclo Club Lauzunais Salle polyvalente Lauzun

Vide-greniers du Cyclo Club Lauzunais

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Venez nombreux chiner et donner une seconde vie aux objets présents lors du vide-greniers organisé par le Cyclo club de Lauzun.

Venez nombreux chiner et donner une seconde vie aux objets présents lors du vide-greniers organisé par le Cyclo club de Lauzun. .

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 32 27 46

English : Vide-greniers du Cyclo Club Lauzunais

Come along to the garage sale organized by the Cyclo club de Lauzun to find bargains and give a second life to the items on sale. Choice of indoor or outdoor sites, with the option of keeping your vehicle near the stand. Refreshments and fast food on site.

L’événement Vide-greniers du Cyclo Club Lauzunais Lauzun a été mis à jour le 2025-12-08 par OT du Pays de Lauzun