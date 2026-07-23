Informations pratiques

Cheverny

Échappées à vélo

Château de Cheverny Cheverny Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-10 09:15:00

fin : 2027-10-10 18:00:00

Date(s) :

2027-10-10

Au départ du Château de Cheverny, Les Échappées à Vélo invitent à découvrir la Sologne et les paysages du Val de Loire au rythme d’une balade accompagnée. Entre patrimoine, nature et convivialité, cette sortie offre une autre façon d’explorer le territoire à deux roues.

Les Échappées à Vélo proposent une immersion au cœur des paysages de Sologne et du Val de Loire. Accompagnés par des guides passionnés, les participants empruntent des itinéraires sélectionnés pour leur intérêt naturel, patrimonial et paysager. Tout au long du parcours, anecdotes, découvertes et pauses ponctuent la balade, permettant d’apprécier autrement le territoire. Animations Exposition de vélos anciens présentée par le Musée de Marco, Conférences sur l’histoire et l’évolution de la bicyclette

déambulations de vélocipédistes en costumes d’époque dans le parc, essais et animations autour des Vélos Délires , reproductions de vélos insolites. Ambiance musicale avec orgue de barbarie et concert de viole de gambe et animations familiales tout au long du week-end. .

Château de Cheverny Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 96 29 domainedecheverny@chateau-cheverny.com

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English :

Departing from the Château de Cheverny, Les Échappées à Vélo invite you to discover the Sologne and Loire Valley landscapes on a guided tour. Combining heritage, nature and conviviality, this outing offers another way to explore the region on two wheels.

L’événement Échappées à vélo Cheverny a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT41