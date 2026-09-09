Échappées Lecture Vous Êtes Le Jury, Médiathèque de Cosne Cours Sur Loire, Donzy
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Cosne Cours Sur Loire · Donzy
Informations pratiques
Échappées Lecture Vous Êtes Le Jury Vendredi 2 octobre, 10h00 Médiathèque de Cosne Cours Sur Loire Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00
L’Échappée Lecture est un prix
départemental de littérature
jeunesse qui invite les jeunes du
territoire à élire leur livre préféré.
Destiné aux enfants et aux
adolescents, il est également
ouvert aux adultes.
Son but est de donner le goût
de la lecture en proposant une
sélection de livres récents et
de qualité, choisis pour leur
richesse et leur diversité.
Live de présentation sur notre
chaîne Twitch le 18 septembre.
Médiathèque de Cosne Cours Sur Loire 6 RUE DES FORGES, Cosne Cours Sur Loire Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Biblis en folie 2026
©CONSEILDEPARTEMENTAL NIEVRE
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