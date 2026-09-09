Échappées Lecture Vous Êtes Le Jury, Médiathèque de Cosne Cours Sur Loire, Donzy

Informations pratiques

Échappées Lecture Vous Êtes Le Jury Vendredi 2 octobre, 10h00 Médiathèque de Cosne Cours Sur Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

L’Échappée Lecture est un prix

départemental de littérature

jeunesse qui invite les jeunes du

territoire à élire leur livre préféré.

Destiné aux enfants et aux

adolescents, il est également

ouvert aux adultes.

Son but est de donner le goût

de la lecture en proposant une

sélection de livres récents et

de qualité, choisis pour leur

richesse et leur diversité.

Live de présentation sur notre

chaîne Twitch le 18 septembre.

Médiathèque de Cosne Cours Sur Loire 6 RUE DES FORGES, Cosne Cours Sur Loire Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Biblis en folie 2026

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