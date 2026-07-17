Échappés du temps : trésors en péril de la Faculté de théologie protestante de Paris, Institut protestant de théologie, Paris

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Échappés du temps : trésors en péril de la Faculté de théologie protestante de Paris Samedi 19 septembre, 10h00 Institut protestant de théologie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Manuscrits médiévaux, imprimés de la Réforme, archives inédites, documents de la vie étudiante à la Belle Epoque… Les collections de la Faculté de théologie protestante de Paris racontent près de huit siècles d’histoire. Chacun de ces témoins a traversé les âges jusqu’à nous, mais aurait tout aussi bien pu se perdre. Certains ont en effet survécu aux guerres, à la disparition des bibliothèques qui les abritaient et restent, aujourd’hui encore, menacés d’oubli.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette exposition invite à découvrir quelques-unes de ces pièces exceptionnelles, rarement présentées au public. Parmi elles figurent une correspondance inédite entre un aumônier protestant et un ancien responsable nazi, ainsi que des documents révélant le quotidien des étudiants d’autrefois.

Conserver, étudier et transmettre ces collections, c’est préserver une mémoire vivante et rendre accessible un patrimoine dont l’avenir dépend de notre capacité à le protéger et à le valoriser.

Institut protestant de théologie 83 boulevard Arago 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 31 61 64 https://ipt-edu.fr https://twitter.com/iptheologie La faculté de théologie protestante de Paris a été créée en 1877, dans le cadre de l’Université de Paris, pour remplacer la faculté de Strasbourg devenue allemande. En 1905, suite à la loi de séparation des Églises et de l’État, la faculté est devenue libre, à la charge des Églises réformées de France et de l’Église évangélique luthérienne de

France. Financé majoritairement par des contributions de l’Église protestante unie de France, l’Institut protestant de théologie est soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 1981. L’Institut est l’outil de formation des pasteurs (appelés aussi « ministres ») de cette Église. La recherche et l’enseignement de la théologie s’organisent autour de quatre grands axes : les textes bibliques, l’histoire du christianisme, la théologie systématique et la théologie pratique. Cependant, l’enseignement à l’IPT n’est pas seulement destiné aux candidat.e.s au ministère pastoral au sein de l’EPUdF. Il s’adresse aussi à un large public : tous ceux.elles qui ont le souci d’une culture et d’une réflexion théologique, dans la liberté d’examen caractéristique du protestantisme. M6 Saint-Jacques RER B Denfert-Rochereau

Exposition « Échappés du temps : trésors en péril de la Faculté de théologie protestante de Paris »

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