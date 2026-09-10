Échauffement du Ballet, Opéra national du Rhin, Strasbourg

Informations pratiques

Échauffement du Ballet Samedi 19 septembre, 12h30 Opéra national du Rhin Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Sur la scène de l’Opéra de Strasbourg, assistez à l’échauffement des danseurs et danseuses du Ballet.

Opéra national du Rhin 19 place Broglie, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est +33368987593 https://www.operanationaldurhin.eu L’Opéra de Strasbourg a été édifié entre 1804 et 1821 par l’architecte Villot. Il est construit dans un style néo-classique avec une façade ornée d’un péristyle colossal à colonnes ioniques.

Sur la scène de l’Opéra de Strasbourg, assistez à l’échauffement des danseurs et danseuses du Ballet.

©Klara Beck