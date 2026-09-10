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Échauffement du Ballet, Opéra national du Rhin, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Opéra national du Rhin · Strasbourg

Échauffement du Ballet, Opéra national du Rhin, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Opéra national du Rhin
Adresse
19 place Broglie, 67000 Strasbourg, France
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin

Échauffement du Ballet Samedi 19 septembre, 12h30 Opéra national du Rhin Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Sur la scène de l’Opéra de Strasbourg, assistez à l’échauffement des danseurs et danseuses du Ballet.

Opéra national du Rhin 19 place Broglie, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est +33368987593 https://www.operanationaldurhin.eu L’Opéra de Strasbourg a été édifié entre 1804 et 1821 par l’architecte Villot. Il est construit dans un style néo-classique avec une façade ornée d’un péristyle colossal à colonnes ioniques.
Sur la scène de l’Opéra de Strasbourg, assistez à l’échauffement des danseurs et danseuses du Ballet.

©Klara Beck

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