Échecs & Jam ! Entrée à prix libre JASS CLUB PARIS Paris
dimanche 6 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Ouverture des portes dès 17h
Tables avec jeux d’échecs à disposition, musique live, ambiance conviviale
Entrée à prix libre !
Participez aux tournois organisés via l’appli ChessBar ou venez jouer librement !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
Piano à queue, contrebasse & batterie sur place
Tous les dimanches, rendez-vous autour des échecs et d’une jam session jazz !
Le dimanche 27 septembre 2026
de 17h00 à 21h00
Le dimanche 20 septembre 2026
de 17h00 à 21h00
Le dimanche 13 septembre 2026
de 17h00 à 21h00
Le dimanche 06 septembre 2026
de 17h00 à 21h00
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-28T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-06T17:00:00+02:00_2026-09-06T21:00:00+02:00;2026-09-13T17:00:00+02:00_2026-09-13T21:00:00+02:00;2026-09-20T17:00:00+02:00_2026-09-20T21:00:00+02:00;2026-09-27T17:00:00+02:00_2026-09-27T21:00:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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