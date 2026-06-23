Éclat(s) de Rue 2026 Bal à pallas Caen
Éclat(s) de Rue 2026 Bal à pallas Caen vendredi 7 août 2026.
Caen
Éclat(s) de Rue 2026 Bal à pallas
Rue de la Guérinière Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 21:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, le collectif Banoun vous invite à un bal trad électro… à la Guérinière !
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, le collectif Banoun vous invite à un bal trad électro… à la Guérinière !
Une rencontre entre une langue et une musique. Les deux ont en commun le sort contraint, la mobilité dans l’immobilité, ce petit mouvement qui fait changer sans changer, Un croisement des cultures et d’une langue qui offre une richesse et un vivier réjouissant pour ce bal.
Tout public. .
Rue de la Guérinière Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr
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English : Éclat(s) de Rue 2026 Bal à pallas
As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, the Banoun collective invites you to an electro trad dance… at La Guérinière!
L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Bal à pallas Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
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