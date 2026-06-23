Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Boum !

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 18:50:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-14

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Ussé Inné vous fera danser à la Colline aux Oiseaux.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Ussé Inné vous fera danser à la Colline aux Oiseaux.

Un déhanché inopiné, une tête qui dodeline ou un sourire naissant, et le collectif Ussé Inné fait de vous les complices d’une expérience de danse impromptue, libre et collective. Avec des inconnus, rejoignez cet espace utopique et éphémère où l’on fait fi du qu’en-dira-t-on et où les seules intentions sont plaisir, lâcher-prise et communion !

Mise en scène et équipe artistique Emilien Brin, Alice Bachy, Nora Couderc, Naomi Gross

Tout public.

Avec le soutien de OANA Office Artistique Région Nouvelle- Aquitaine .

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 Boum !

As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, the Ussé Inné company will have you dancing at the Colline aux Oiseaux.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Boum ! Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer