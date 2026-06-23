Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Fabrice Guy, l’Opéra rock

Rue de la Guérinière Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, les compagnies Chicken Street et Couleurs de Chap’Cie bricoleront de la musique à la Guérinière.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, les compagnies Chicken Street et Couleurs de Chap’Cie bricoleront de la musique à la Guérinière.

Ded et Steven, deux potes un peu punks, rendent un hommage musical et bricolé à leur idole Fabrice Guy, champion olympique de combiné nordique à Albertville en 1992. Les deux personnages retracent l’épopée de leur héros de façon simple, brute et spectaculaire. Un peu comme eux.

Mise en scène Charles Bulle et Nicolas Moreau

Artistes et équipe Charles Bulle et Nicolas Moreau

A partir de 6 ans. .

Rue de la Guérinière Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 Fabrice Guy, l’Opéra rock

As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, the Chicken Street and Couleurs de Chap’Cie companies will be tinkering with music at La Guérinière.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Fabrice Guy, l’Opéra rock Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer