Informations pratiques

Caen

Eclat(s) de rue 2026 Houl

Presqu’île de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:30:00

fin : 2026-08-27 20:15:00

Date(s) :

2026-08-27

Dans le cadre de la programmation d’Eclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Sept fois la langue va jouer un théâtre physique et acrobatique

Un frère part à la recherche de sa sœur disparue en mer ; bondir de récifs en tourbillons, explorer les profondeurs sans bouger du bitume et écouter, un instant, les poissons volants.

Un spectacle qui emprunte au songe pour rêver de notre propre vie.

Mise en scène Léonore Danesi et Guillaume Lepitre

Artistes et équipe Antonin Wicky, Aïna Duc, Alfred Vabre, Guillaume Lepitre, Léonore Danesi

À partir de 5 ans .

Presqu’île de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eclat(s) de rue 2026 Houl

As part of the programme for Eclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the company Sept fois la langue will be performing physical, acrobatic theatre.

L’événement Eclat(s) de rue 2026 Houl Caen a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Caen la Mer