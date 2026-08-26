Eclat(s) de rue 2026 Houl Caen
jeudi 27 août 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Eclat(s) de rue 2026 Houl
Presqu’île de Caen Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:30:00
fin : 2026-08-27 20:15:00
Date(s) :
2026-08-27
Dans le cadre de la programmation d’Eclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Sept fois la langue va jouer un théâtre physique et acrobatique
Un frère part à la recherche de sa sœur disparue en mer ; bondir de récifs en tourbillons, explorer les profondeurs sans bouger du bitume et écouter, un instant, les poissons volants.
Un spectacle qui emprunte au songe pour rêver de notre propre vie.
Mise en scène Léonore Danesi et Guillaume Lepitre
Artistes et équipe Antonin Wicky, Aïna Duc, Alfred Vabre, Guillaume Lepitre, Léonore Danesi
À partir de 5 ans .
Presqu’île de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eclat(s) de rue 2026 Houl
As part of the programme for Eclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the company Sept fois la langue will be performing physical, acrobatic theatre.
L’événement Eclat(s) de rue 2026 Houl Caen a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Caen la Mer