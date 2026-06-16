La nuit au jardin Place Blot Caen

Caen

La nuit au jardin

Place Blot Jardin des plantes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-29 09:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Vous le connaissez de jour ? Sous une tente ou à la belle étoile, venez dormir au jardin des plantes !

Une invitation unique à découvrir la vie nocturne dans les secrets de ce Jardin Historique.

Vous le connaissez de jour ? Sous une tente ou à la belle étoile, venez dormir au jardin des plantes !

Une invitation unique à découvrir la vie nocturne dans les secrets de ce Jardin Historique.

Au programme de la soirée chauves-souris en vol libre, lectures les pieds dans l’herbe, visite de la serre et déambulation libre !

Un événement proposé par la direction Espaces verts et biodiversité de la Ville de Caen

Envie de participer ?

Inscriptions à partir du 15 Juin Uniquement par mail (merci de fournir un numéro de téléphone de contact).

Maximum 40 personnes. Enfants à partir de 6 ans. 4 pers au plus par réservation.

La signature du règlement envoyé aux participants valide l’inscription.

Matériel à prévoir tente de camping, repas du soir,

Lampe frontale ou portative. .

Place Blot Jardin des plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 38 accueil-ev@caen.fr

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English : La nuit au jardin

Do you know it by day? Come and sleep in a tent or under the stars in the Jardin des Plantes!

It’s a unique invitation to discover the secrets of nightlife in this historic garden.

L’événement La nuit au jardin Caen a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Caen la Mer