Sur la piste des animaux cachés

Lieu de rdv donné à la réservation Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

(1km/2h) Niveau 1

Une empreinte, un arbre criblé de trous, une noisette grignotée… que des indices de présence d’animaux ! Cette promenade vous permettra de vous mettre, un court instant, dans la peau d’un pisteur. Mais attention, votre grand défi sera de trouver les indices de la Loutre. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

Animation jeune public (dès 5 ans), sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr

(1km/2h) Niveau 1 .

Lieu de rdv donné à la réservation Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 83 10 01 29 reservation@cpievdo.fr

English : Sur la piste des animaux cachés

A footprint, a tree riddled with holes, a nibbled hazelnut are all traces that betray the presence of animals. This walk will give you a chance to put yourself in the shoes of a tracker for a moment.

(1km/2h) Level 1

L’événement Sur la piste des animaux cachés Caen a été mis à jour le 2026-02-05 par Conseil Départemental du Calvados