Éclat(s) de Rue 2026 MIZU Caen
jeudi 13 août 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Éclat(s) de Rue 2026 MIZU
colline aux oiseaux Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13 20:15:00
Date(s) :
2026-08-13
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, COMPAGNIE FURINKAÏ & THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, Mizu, eau en japonais (水), est une pièce de paysage sur l’eau, un
pas de trois incarné par une danseuse, une marionnette de glace et sa marionnettiste. Un récit de suspension, de métamorphose, d’éphémère et de miroirs. Entre apparition et disparition sur le plan d’eau de la roseraie de la Colline aux Oiseaux. .
colline aux oiseaux Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Éclat(s) de Rue 2026 MIZU
As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, COMPAGNIE FURINKAÏ & THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT
L’événement Éclat(s) de Rue 2026 MIZU Caen a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Avoir pignon sur rue, trier sur le volet … une histoire de mots |RDV Découverte | COMPLET Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen 30 juin 2026
- C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été Caen 30 juin 2026
- Visite D-Day chez Calvados Pierre Huet Calvados Pierre Huet Caen 1 juillet 2026
- JAMAIS LE DEUXIEME SOIR THEATRE A L’OUEST Caen 1 juillet 2026
- Atelier Le blob en vacances Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen 1 juillet 2026