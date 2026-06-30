Informations pratiques

Caen

Éclat(s) de Rue 2026 MIZU

colline aux oiseaux Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13 20:15:00

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, COMPAGNIE FURINKAÏ & THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, Mizu, eau en japonais (水), est une pièce de paysage sur l’eau, un

pas de trois incarné par une danseuse, une marionnette de glace et sa marionnettiste. Un récit de suspension, de métamorphose, d’éphémère et de miroirs. Entre apparition et disparition sur le plan d’eau de la roseraie de la Colline aux Oiseaux. .

colline aux oiseaux Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 MIZU

As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, COMPAGNIE FURINKAÏ & THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 MIZU Caen a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Caen la Mer