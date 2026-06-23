Éclat(s) de Rue 2026 Un os dans le cosmos Caen jeudi 13 août 2026.

Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Un os dans le cosmos

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-14 22:20:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-14

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Maboul Distorsion vous prépare un cinéma en D… sans lunettes, dans les allées de la Colline aux Oiseaux.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Maboul Distorsion vous prépare un cinéma en D… sans lunettes, dans les allées de la Colline aux Oiseaux.

An de grâce 2017, coefficient espace-temps 15-12, jonction 2. Le vaisseau interplanétaire Omsuitom 44 a quitté, depuis un an, sa base terrestre et se dirige vers le système de l’étoile de première grandeur, Altaïr 4, pour une mission de sauvetage très spéciale !

Courage, détermination, suspense, amour et effets spéciaux sont les ingrédients de ce spectacle. Venez découvrir, en exclusivité, un film dans la grande tradition de la science-fiction des années 50, en Technicolor, en D sans lunettes et en plein jour !

Mise en scène Frédéric Séchet

Artistes et équipe Maxime Barnabé, Armel Façon, Joël Roth, Cyrille Thibaudeau, Richard Triballier, Nicolas Simonneau, Erwann Belland

A partir de 8 ans. .

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 Un os dans le cosmos

As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the company Maboul Distorsion is preparing a 3D cinema… without glasses, in the alleys of the Colline aux Oiseaux.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Un os dans le cosmos Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer