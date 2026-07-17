L’Odyssée, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

L’Odyssée Vendredi 7 août, 20h30 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:22:00+02:00

Fin : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:22:00+02:00

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=UF6KW »}]

Summer lux – Vingt ans après son départ pour la guerre de Troie, le roi Ulysse rentre enfin à Ithaque, mais son voyage est parsemé d’aventures et d’épreuves.